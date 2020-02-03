Эпидемия коронавируса: В Украине с подозрением госпитализировали двух человек

По состоянию на сегодня, 3 февраля, стало известно о госпитализации в Украине двух человек с подозрением на новый коронавирус после того, как они обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МОЗ).

Отмечается, что люди самостоятельно обратились с жалобой и были госпитализированы т. к. прибыли из Китая. Предварительный диагноз – ОРВИ.

«1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира о подозрении на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в г. Киеве», – сказано в сообщении.

При этом в сообщении МОЗ подчеркивается, что «в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано».