На Донетчине полиции сдался участник НВФ

Правоохранителям Бахмута (Донецкая обл.) добровольно сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Сообщается, что в полицию обратился 29-летний житель Часового Яра. Мужчина признался, что в 2014-м году состоял в НВФ.

«Новобранца боевики направили на блокпост, где он осуществлял проверку граждан. Через некоторое время после своего назначения мужчина понял, что главари незаконного вооруженного формирования являются обычными преступниками, потому бросил противозаконную деятельность и начал вести скрытый образ жизни. Из средств массовой информации бывший наемник узнал о возможности освобождения от ответственности и воспользовался этим шансом. Он дал показания по своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи», – сообщили в полиции.

Если будет установлено, что на время пребывания в рядах НВФ «ДНР» подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины мужчину освободят от уголовной ответственности.