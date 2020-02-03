На Донетчине отчитались о покупке жилья детям-сиротам

В Донецкой области приобретено 16 единиц жилья для обеспечения детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, в соответствии с Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2019 год» и распоряжения Кабинета министров Украины от 15.11.2019 № 1081-р «О перераспределении и распределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики на 2019 год», объем средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, в лиц из их числа, направленный городам и районам области в 2019 году, составил почти 79 млн грн.

Как уточняется, указанные средства предназначены для приобретения жилья 204 детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, и вовремя перечислены на счета детей, открытые в отделениях уполномоченных банков.

В Донецкой области по состоянию на 30 января 2020 года в рамках реализации указанной субвенции приобретено 16 единиц жилья, в том числе 15 единиц – по направлению денежной компенсации, 1 – приобретение жилья местными органами власти. Жилье приобретено в:

городах Авдеевка, Покровск, Северск;

Бахмутском, Волновахском, Добропольском, Покровском и Ясиноватском районах.

Как отмечается, «работа в этом направлении продолжается».