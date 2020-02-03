Декоммунизация: Общественник рассказал, где на Донетчине не снесли памятник Ленину

На подконтрольной правительству территории Донецкой области остался один не снесенный, согласно закону о декоммунизации, памятник коммунистическому вождю Ленину. Об этом рассказал глава общественной организации «Світанок» («Рассвет») и инициативы «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков, передает «Вільне радіо».

По его словам, члены общественной инициативы «Декоммунизация. Украина» подсчитала, что всего в Украине около 20 статуй Ленина до сих пор стоят в публичных местах, нарушая законы о декоммунизации. «Памятники, которые подпадают под действие закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического режима, должны быть либо в музеях, либо где-то на складах. То есть, в публичном пространстве их вообще не должно быть, по закону. В Донецкой области сейчас, насколько мне известно, еще остался памятник на заводе НКМЗ (Новокраматорский машиностроительный завод, – ред.) в Краматорске, и глава завода не сильно спешит его демонтировать», – заявил Поздняков.

Также активист рассказал, что они с единомышленниками собирают фото и информацию об уцелевших памятниках Ленину в сети, а также пересматривают реестры памятников монументального искусства местного значения по всем областям. По их данным, наибольшее количество статуй Ленина осталась в Одесской области, где в селах живут громады этнических болгар и гагаузов.

Напомним, в Украине, в том числе на Донбассе, активно избавлялись от памятников Ленину. В одних регионах статую вождя переделали в олимпийца, в других памятники продали за немалые деньги. К примеру, в Луганской области монумент превратился в памятник Тарасу Шевченко.

Как сообщалось ранее, снесенные в Украине памятники Ленину предлагают продать на электронных торгах. Также сообщалось, что в Украине в течение 4 лет вследствие декоммунизации изменено 52 тысячи топонимов.