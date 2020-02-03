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Эпидемия коронавируса: В Украине утвердили план предотвращения

03.02.20 14:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине утвердили План предотвращения заноса и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая. Об этом сегодня, 3 февраля, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава правительства также проинформировал, что разрабатываются планы на региональном уровне для отдельных областей.

«Больницы должны подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании. Кроме того, правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных. Министерство здравоохранения должно проконтролировать весь процесс и помочь методологически», – отметил премьер.

Также МИД и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить путешествия, которые не являются крайне необходимыми, на другие территории Китайской Народной Республики.

«Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы. Правительство также установило режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативной мобилизации», – отметил премьер-министр.

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