Бюджет проекта – 5 млн евро: Громадам Донбасса помогут улучшить соцуслуги для семей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поможет улучшить систему социальных услуг для семей на востоке Украины. Для этого на прошлой неделе ЮНИСЕФ подписал меморандумы с 10 громадами Донецкой и Луганской областей, которые позволят ускорить внедрение проекта «Совместно. Социальные услуги для семей в громаде» и усилить привлечение местных властей. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба организации.

Общий бюджет проекта составляет 5 млн евро и финансируется правительством Германии через Немецкий банк развития (KfW). «Часть этих средств будет направлена ​​на усиление и внедрение новых социальных услуг под нужды детей и семей в конкретной громаде. Часть ресурсов будет направлено на создание или расширение социальных центров в 12 громадах. Мы надеемся, что в течение действия проекта в выбранных громадах социальные услуги нового образца получат больше 100 тысяч жителей», – говорится в сообщении.

По словам главы ЮНИСЕФ в Украине Лотты Сильвандер, речь идет о семьях с детьми и молодежи, в частности семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), малообеспеченные семьи и семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

«ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Украинской сетью за права ребенка и пятью неправительственными организациями помогут громадам определить, какие социальные услуги нужны их жителям. Эксперты будут тренировать специалистов, помогут наладить взаимодействие между местными учреждениями, будут учить рассчитывать бюджет для социальных услуг. Громады со своей стороны обязуются содействовать реализации проекта, а также обеспечить жизнеспособность центра и его финансирования из местного бюджета после завершения действия проекта», – уточняется в сообщении.

Меморандум с ЮНИСЕФ подписали:

7 громад Донецкой области : Бахмутская, Дружковская, Николаевская, Соледарская, Северская, Сартанская ОТГ и Левобережный район Мариуполя;

: Бахмутская, Дружковская, Николаевская, Соледарская, Северская, Сартанская ОТГ и Левобережный район Мариуполя; 3 громады Луганской области: Троицкая, Новопсковская и Чмировская ОТГ.

В ближайшее время ожидается подписание еще двух меморандумов.

В планах ЮНИСЕФ распространение положительного опыта проекта на другие громады.