Жителей Донетчины на выездном приеме проконсультируют кардиолог, кардиохирург и сосудистый хирург

В Покровске (Донецкая обл.) сотрудники Областного центра кардио и рентгенэндоваскулярной хирургии проведут выездной консультативный прием. Об этом сообщили в центре.

Консультацию кардиолога, кардиохирурга и сосудистого хирурга в Покровске можно будет получить 7 февраля – бесплатно. Консультации будут проходить по адресу: ул. Маршала Москаленко, 161 (поликлиника).

Группы пациентов, кому показана консультация кардиолога, кардиохирурга:

пациенты с болью в сердце;

с нарушениями ритма;

с бради-нарушениями ритма;

с тахи-нарушениями ритма;

с впервые выявленными пороками сердца;

с ранее прооперированными пороками сердца.

Консультация сосудистого хирурга будет проводиться пациентам:

с атеросклеротическими поражениями магистральных сосудов;

окклюзивно-стенотическими поражениями сонных артерий;

артерио-венозными мальформациями;

доброкачественными новообразованиями матки;

синдромом Рейно;

варикозным расширением вен нижних конечностей;

посттромбофлебетическим синдромом.

Консультации проводятся для жителей всей Донецкой области. По интересующим вопросам обращаться по тел.: +38050-616-4573.