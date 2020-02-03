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Жителей Донетчины на выездном приеме проконсультируют кардиолог, кардиохирург и сосудистый хирург

03.02.20 15:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Покровске (Донецкая обл.) сотрудники Областного центра кардио и рентгенэндоваскулярной хирургии проведут выездной консультативный прием. Об этом сообщили в центре.

Консультацию кардиолога, кардиохирурга и сосудистого хирурга в Покровске можно будет получить 7 февраля – бесплатно. Консультации будут проходить по адресу: ул. Маршала Москаленко, 161 (поликлиника).

Группы пациентов, кому показана консультация кардиолога, кардиохирурга:

  • пациенты с болью в сердце;
  • с нарушениями ритма;
  • с бради-нарушениями ритма;
  • с тахи-нарушениями ритма;
  • с впервые выявленными пороками сердца;
  • с ранее прооперированными пороками сердца.

Консультация сосудистого хирурга будет проводиться пациентам:

  • с атеросклеротическими поражениями магистральных сосудов;
  • окклюзивно-стенотическими поражениями сонных артерий;
  • артерио-венозными мальформациями;
  • доброкачественными новообразованиями матки;
  • синдромом Рейно;
  • варикозным расширением вен нижних конечностей;
  • посттромбофлебетическим синдромом.

Консультации проводятся для жителей всей Донецкой области. По интересующим вопросам обращаться по тел.: +38050-616-4573.

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