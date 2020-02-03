Жителей Донетчины на выездном приеме проконсультируют кардиолог, кардиохирург и сосудистый хирург

В Покровске (Донецкая обл.) сотрудники Областного центра кардио и рентгенэндоваскулярной хирургии проведут выездной консультативный прием. Об этом сообщили в центре.
Консультацию кардиолога, кардиохирурга и сосудистого хирурга в Покровске можно будет получить 7 февраля – бесплатно. Консультации будут проходить по адресу: ул. Маршала Москаленко, 161 (поликлиника).
Группы пациентов, кому показана консультация кардиолога, кардиохирурга:
- пациенты с болью в сердце;
- с нарушениями ритма;
- с бради-нарушениями ритма;
- с тахи-нарушениями ритма;
- с впервые выявленными пороками сердца;
- с ранее прооперированными пороками сердца.
Консультация сосудистого хирурга будет проводиться пациентам:
- с атеросклеротическими поражениями магистральных сосудов;
- окклюзивно-стенотическими поражениями сонных артерий;
- артерио-венозными мальформациями;
- доброкачественными новообразованиями матки;
- синдромом Рейно;
- варикозным расширением вен нижних конечностей;
- посттромбофлебетическим синдромом.
Консультации проводятся для жителей всей Донецкой области. По интересующим вопросам обращаться по тел.: +38050-616-4573.