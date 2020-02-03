В «ДНР» за «шпионаж» посадили мужчину на 14 лет

В «ДНР» мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы за «шпионаж». Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

«В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый в период времени с сентября 2014 года по май 2018 года, действуя умышленно, путем визуального наблюдения и фотофиксации, собирал сведения военного характера о передвижении военной техники и местах дислокации подразделений народной милиции ДНР. После чего собранную информацию посредством сети Интернет передавал представителям иностранной разведки», – уверяют в «ДНР».

«Кроме того, обвиняемый, в тот же период времени, действия сознательно, исходя из своих политических убеждений, преследуя цель осуществления публичных призывов к экстремистской деятельности, размещал на своей странице в социальной сети заметки, высказывания, изображения и агитационные материалы, призывающие к осуществлению действий, направленных на подрыв территориальной целостности ДНР», – добавляют в «республике».

Как уверяют в «генпрокуратуре», «вина подсудимого была доказана, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу».