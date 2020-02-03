Пенсии жителей неподконтрольного Донбасса: В Кабмине раскритиковали законопроект

Принятие законопроектов № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» и о внесении изменений в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» № 2343 приведет к значительным расходам, не предусмотренным в государственном бюджете на 2020 год. Об этом заявила представитель Кабинета министров в Верховной раде Елена Шуляк, сегодня, 3 февраля, передает «РБК – Украина».

По ее словам, на этой неделе Рада рассмотрит законопроекты, которые оказывают значительное влияние на бюджет Украины. В частности, речь идет об увеличении расходов на 148 млрд грн. «Эти законопроекты должны приниматься исключительно сбалансированными и не нести в себе расходы, не предусмотренные в бюджете, не уменьшать доходы в принятом бюджете. Я хочу обратить внимание на законопроекты № 2083-д и № 2343, которые суммарно принесут дополнительные расходы в размере 148 миллиардов гривен, не запланированных в бюджете», – заявила Шуляк.

Она уточнила, что по данным законопроектам предоставлены выводы Министерства финансов и с ними можно ознакомиться.

Напомним, 26 ноября 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн. По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте. Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявляла, что законопроект № 2083-д не решает технических вопросов доставки пенсий гражданам на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.