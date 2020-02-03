На Луганщине выросли поступления от туристического сбора

Местные бюджеты Луганской области в 2019 году получили более миллиона гривен туристического сбора. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Луганской области.

«В январе – декабре 2019 года в местные бюджеты поступило 1 млн 85 тыс. грн туристического сбора. Это на 941,3 тыс. грн превышает поступления 2018 года», – говорится в сообщении.

Как уточняется, на учете в ГУ ГНС в Луганской области по состоянию на 1 января 2020 года находится 42 плательщика туристического сбора.

По данным ведомства, базой взимания туристического сбора являются общее количество суток временного размещения в местах проживания (ночевки), определенных подпунктом 268.5.1 пункта 268.5 ст. 268 Налогового кодекса Украины.

Напомним, в 2019 году в Донецкой области отдыхающие оставили в регионе 3,6 млн грн туристического сбора, что почти втрое больше прошлогодних поступлений.