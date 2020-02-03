В Донецкой области вышли из «тени» 33 тысячи работников

За 2019 год в Донецкой области работодатели официально трудоустроили 21,7 тыс. граждан. За счет этого в бюджет дополнительно поступило 26,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 2,3 млн грн военного сбора, а также 29,1 млн грн единого взноса. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Донецкой области.

«С начала 2019 года, благодаря проведенной работе по выявлению и предупреждению уклонения от налогообложения доходов граждан, к государственной регистрации привлечено 5,9 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации, а в бюджет дополнительно уплачено 12 млн грн налогов, сборов и единого взноса. Всего в прошлом году вышли из "тени" 33 тысячи работников», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ведомства, продолжается работа налоговиков с предприятиями региона по вопросам соблюдения минимальных гарантий в оплате труда. За счет повышения заработной платы предприятиями региона бюджет дополнительно получил 11,2 млн грн налогов, сборов и единого взноса.

Также налоговая служба Донецкой области вместе со специалистами Главного управления Гоструда в Донецкой области на местах начали проводить разъяснительную работу с субъектами хозяйствования о недопустимости допуска к работе работников без оформления трудовых отношений. «Это позволит повысить социальную защиту граждан и направить средства на развитие региона», – отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2020 года установлена ​​минимальная заработная плата в размере 4 723 грн.

Напомним, в Луганской области налоговики за 2019 год легализовали труд 1 тыс. 350 человек, а также заставили зарегистрироваться более 1 тыс. предпринимателей, которые вели деятельность незаконно.