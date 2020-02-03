«В Еленовке в Мариуполь никого»: Ситуация в пунктах пропуска днем 3 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«54870»: «10:11. Горловка в Артемовск (Бахмут, – ред.) – 80 авто на 10:45 (по местному времени, – ред.)»;

Катерина: «14:04. Горловка – Бахмут. В Бахмут никого, назад полсетки».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Алина: «11:02. На Каргилле примерно 40 машин»;

«Solid»: «12:35. Марьинка в обе стороны – сразу на проверку»;

«Solid»: «12:36. Каргилл в Донецк машин 30»;

Ksyusha: «14:04. Каргилл в Марьинку 5 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Oleg: «10:25. Еленовка в Мариуполь. Очередь чуть дальше старого блокпоста»;

«NK»: «10:33. Еленовка в Мариуполь – около 30 машин»;

Oleg: «10:50. За 30 минут проехали за полицию, в Еленовке в сторону Мариуполя»;

«NK»: «11:03. Еленовка на таможне около 40 машин, на полиции мало»;

Olga: «11:09. В Еленовке никого»;

Oleg: «11:42. На Перлыне машин 30-40 в сторону Мариуполя»;

Людмила: «12:35. В Еленовке в Мариуполь никого, скучают хлопцы».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: