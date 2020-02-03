RU
Все новости

«В Еленовке в Мариуполь никого»: Ситуация в пунктах пропуска днем 3 февраля

03.02.20 14:49
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • «54870»: «10:11. Горловка в Артемовск (Бахмут, – ред.) – 80 авто на 10:45 (по местному времени, – ред.)»;
  • Катерина: «14:04. Горловка – Бахмут. В Бахмут никого, назад полсетки».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Алина: «11:02. На Каргилле примерно 40 машин»;
  • «Solid»: «12:35. Марьинка в обе стороны – сразу на проверку»;
  • «Solid»: «12:36. Каргилл в Донецк машин 30»;
  • Ksyusha: «14:04. Каргилл в Марьинку 5 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Oleg: «10:25. Еленовка в Мариуполь. Очередь чуть дальше старого блокпоста»;
  • «NK»: «10:33. Еленовка в Мариуполь – около 30 машин»;
  • Oleg: «10:50. За 30 минут проехали за полицию, в Еленовке в сторону Мариуполя»;
  • «NK»: «11:03. Еленовка на таможне около 40 машин, на полиции мало»;
  • Olga: «11:09. В Еленовке никого»;
  • Oleg: «11:42. На Перлыне машин 30-40 в сторону Мариуполя»;
  • Людмила: «12:35. В Еленовке в Мариуполь никого, скучают хлопцы».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет:

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк