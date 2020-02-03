RU
Все новости

Шахтер в Турции: Стартовал второй этап предсезонных сборов

03.02.20 16:39

Донецкий «Шахтер» вернулся в Белек, где проведет наступившую неделю. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер Луиш Каштру очертил игрокам основные задачи на сбор, после чего дал подопечным хорошую беговую и разминочную работу.

«Все чувствуют себя отлично! Пару дней побыли дома с родными и теперь в хорошем настроении начали второй сбор. Команда уже в достаточно неплохих физических кондициях. Наверное, остались только маленькие детали, которые помогут тактически подготовиться к Лиге Европы и чемпионату Украины. За счет спаррингов будем прибавлять и набирать форму», – делится защитник «Шахтера» Валерий Бондарь.

В сообщении также отмечается возвращение в строй бразильского защитника Витао: именинник восстанавливается после микротравмы и уже приступил к пробежкам на поле.

Напомним, что вчера, 2 февраля, стартовал второй зимний сбор ФК «Шахтер» в турецком Белеке.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк