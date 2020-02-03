Шахтер в Турции: Стартовал второй этап предсезонных сборов

Донецкий «Шахтер» вернулся в Белек, где проведет наступившую неделю. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер Луиш Каштру очертил игрокам основные задачи на сбор, после чего дал подопечным хорошую беговую и разминочную работу.

«Все чувствуют себя отлично! Пару дней побыли дома с родными и теперь в хорошем настроении начали второй сбор. Команда уже в достаточно неплохих физических кондициях. Наверное, остались только маленькие детали, которые помогут тактически подготовиться к Лиге Европы и чемпионату Украины. За счет спаррингов будем прибавлять и набирать форму», – делится защитник «Шахтера» Валерий Бондарь.

В сообщении также отмечается возвращение в строй бразильского защитника Витао: именинник восстанавливается после микротравмы и уже приступил к пробежкам на поле.

Напомним, что вчера, 2 февраля, стартовал второй зимний сбор ФК «Шахтер» в турецком Белеке.