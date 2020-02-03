В тайнике: Через КПВВ Донетчины хотели перевезти контрафактные сигареты

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» вчера, 2 февраля, пограничники пресекли попытки дельцов перевезти через линию разграничения контрафактные сигареты, под маркой известного бренда. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда на КПВВ "Новотроицкое" в ходе совместного с сотрудниками фискальной службы, осмотра автомобиля обнаружили обустроенный в обшивке сидений тайник с сигаретами. Водитель набил в тайник почти 500 пачек сигарет», – говорится в сообщении.

Также, зафиксирован еще один случай на КПВВ «Марьинка». У гражданина Украины обнаружили 60 пачек сигарет.

«Табачные изделия на общую сумму почти 25 тыс. грн изъяты работниками Государственной фискальной службы (ГФС) для дальнейшего процессуального оформления», – сказано в сообщении.

Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ

Кроме того, по информации Госпогранслужбы Украины, на двух КПВВ пограничники пресекли попытки незаконной перевозки товаров. «Пограничные наряды Краматорского и Донецкого отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" помешали попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил», – отмечается в сообщении.

В частности, через линию разграничения кроме сигарет пытались провезти стоматологическую технику и оборудование для электросетей на общую сумму почти 243 тыс. грн.