Разыскивали 6 лет: На Луганщине задержали экс-участника группировки «Тайфун»

В Луганской области на таможенном пункте пропуска «Меловое» контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», который 6 лет находился в общегосударственном розыске. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР". Там он находился на "должности" заместителя командира одного из взводов террористов. Известно, что в составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в 2016 году мужчина покинул ряды НВФ и уехал в Россию на заработки. В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан на таможенном пункте пропуска «Меловое».

Сейчас задержанный дает показания об участии в составе незаконных вооруженных формирований. «В рамках уголовного производства проводятся следственные действия», – добавили в СБУ.