Субсидии и льготы: В Минсоцполитике рассказали о начислении выплат за распределение газа в феврале

В феврале этого года Министерство социальной политики доначислит гражданам Украины, в том числе, Донбасса, субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически, без необходимости дополнительно обращаться для назначения выплат за январь и февраль 2020 года. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает сегодня, 3 февраля, пресс-служба ведомства.

«Из-за того, что НКРЭКУ (Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, – ред.) утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа в конце декабря – получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, ведь в соответствии с Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" это является составляющей оплаты коммунальных услуг. В связи с тем, что соответствующие решения НКРЕКП вступили в силу только с начала года, мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года», – пояснил Музыченко.

Министр обратил внимание, что соответствующее доначисление будет проводиться без дополнительной необходимости обращения граждан.

Как сообщалось ранее, Минрегион создал интерактивную карту перерасчетов платежей за отопление и горячую воду.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, правительство Украины приняло решение, позволяющее пересчитать тариф и уменьшить сумму в платежке за тепло на 30%.