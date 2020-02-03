В «Л-ДНР» уменьшают или не выплачивают зарплату работникам, не имеющим «республиканского паспорта»

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей местные «администрации» усиливают давление на жителей, которые не хотят отказываться от украинского гражданства. На некоторых предприятиях не выплачивают зарплату или уменьшают ее размер сотрудникам, не имеющим «паспорта республики». Об этом сегодня, 3 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, которые не намерены отказываться от украинского гражданства», – отметил Гуцуляк.

В частности, по его словам, руководители отдельных предприятий не выплачивают заработную плату или уменьшают ее размер работникам, не имеющим «республиканских паспортов». В то же время, местными «администрациями» доводится информация о первоочередном получении работниками российского гражданства при условии наличия «паспорта ДНР» и «ЛНР».

«Кроме того, установлено, что военнослужащим российско-оккупационных войск из числа местного населения дают право на оформление российского гражданства во внеочередном порядке и со скидкой на оплату платежей», – добавил Дмитрий Гуцуляк.