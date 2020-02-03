Житель Донетчины нашел гранаты и патроны

В Никольском районе Донетчины полицейские изъяли боеприпасы. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Сообщается, что местный житель нашел гранаты с запалами, снаряженные магазины и более 160 патронов к автоматическому оружию. О находке мужчина сразу же сообщил в полицию.

«К правоохранителям Никольского обратился 65-летний местный житель с. Заря, который сообщил, что в балке нашел боеприпасы. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, служба спасения и взрывотехники. Во время осмотра правоохранители обнаружили более 160 патронов различного калибра, 3 магазина к автоматическому оружию, а также 2 гранаты Ф-1 с запалами и 2 отдельных запала к боеприпасам», – рассказали в полиции.

Опасные предметы изъяты и переданы взрывотехникам спасательной службы для дальнейшей утилизации.