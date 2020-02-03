Уровень опасности – оранжевый: На Донбассе ожидается ухудшение погоды

В Донецкой и Луганской областях в ближайшие дни ожидается существенное ухудшение погодных условий и возможны осадки в виде снега и дождя. Также возможна гололедица. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщают пресс-службы Главных управлений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой и Луганской областях.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, 5-6 февраля на Донбассе ожидается сильный снег с дождем. Местами гололед и налипание мокрого снега. Порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели. На дорогах гололедица (ІІ уровень опасности, оранжевый).

«Ожидаемые погодные условия будут приводить к нарушениям и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах (II уровень угрозы, оранжевый), осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства», – отмечается в сообщении.