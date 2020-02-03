«Вы ждите, крепитесь»: В «ДНР» на коксохимзаводе зарплату не видели с ноября

В «ДНР» на Ясиновском коксохимзаводе (г. Макеевка) задержка заработной платы – с ноября 2019 года. Об этом рассказал сотрудник данного предприятия Сергей Букреев.

Он отметил, что его зарплата как слесаря-ремонтника 5 разряда составляет: в сентябре 2019 года было насчитано 10 631 руб. (4 058 грн по местному курсу валют), в ноябре и октябре – по 11 795 руб. (4 502 грн).

При этом работники Ясиновского коксохимзавода за ноябрь получили лишь 70% зарплаты, а за последующие месяцы выплат не было. При этом, согласно коллективного договора, выплаты должны производиться до 21 числа каждого месяца.

В итоге, 29 января на заводе состоялось собрание коллектива с участием директора предприятия Веры Дудяк. Начальник охраны запретил людям вести видео- и аудиосъемку.

Директор пояснила, что денег на зарплаты нет. «Главный вопрос – о сроках выплаты заработной платы. Ответ был уклончивый: вы ждите, крепитесь, а мы будем что-то делать. Мол, они стараются, бьются. Фактически Вера Николаевна отчиталась, что денег у нас нет, но мы оббиваем пороги у руководства. При этом по состоянию на 27-28 января выплатили зарплату на Енакиевском металлургическом заводе, а у нас пока – тишина», – отметил Сергей.

На собрании люди акцентировали, что им не на что купить продукты, нет средств, чтобы добраться до работы. «Женщины жаловались, что состояние зарплаты настолько плачевно, что нянечки в детском саду получают больше. При этом им, бюджетникам, выплатили аванс за январь», – дополнил слесарь-ремонтник.

«Наша смена задавала вопрос: почему в Украине и России на таких же предприятиях коксохимической промышленности зарплата в 2-3 раза выше. Нам ответили, что у нас такой фонд заработной платы заложен с 2017 года. Но везде в законе прописано, что должна происходить индексация при повышении цен, удорожании уровня жизни. Когда повысят зарплату – нам не ответили. Но при этом люди с предприятия увольняются, т.е. в фонде заработной платы высвобождаются средства… Вера Николаевна сказала, что понимает, что нельзя выжить на наш уровень заработной платы», – рассказал макеечанин.

В «ДНР» в 2015 году приняли «закона» «Об оплате труда». В статье 34 говорится, что при задержке зарплат работникам положена компенсация. «Компенсация работникам потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты, а также индексация невыплаченной заработной платы либо неполученной работником заработной платы по вине работодателя либо уполномоченного им органа, осуществляется в соответствии с индексом роста цен на потребительские товары и тарифов на услуги в порядке, установленном действующим законодательством Донецкой народной республики», – гласит ст. 34 данного «закона».

«Когда на собрании поднялся вопрос о компенсации, то съехали – нет денег. И это невозможно», – отметил Букреев.

В итоге, с октября на предприятии – большой отток кадров. По информации директора, за период октябрь – январь рассчиталось около 350 человек. «Люди уходит, рассчитываются целыми бригадами. Как она сказала, в день рассчитываются 10-12 человек. И они уже запланировано ожидают большой отток этой весной. Но где искать работу? Люди – специалисты, химики, технологи коксохимического производства. Им устроится тяжело. А переучиваться – нужно платить деньги, но при этом на новое производство ты придешь с минимальным разрядом, т.е. условия будут еще хуже», – говорит Букреев.

«Люди находятся на грани выживания. Мы исчерпали все свои резервы», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» по состоянию на конец января 2020 года сотрудники завода «Донецккокс» не получали зарплату 7 месяцев. А шахтеры получили лишь 20% оплаты за декабрь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube