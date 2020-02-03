При тестовой переписи населения неучтенными остались 25% жителей, – Дубилет

Тестовая версия переписи населения, которая была проведена в двух районах Киева и Киевской области, показала неэффективность традиционной методологии при оценке численности населения Украины. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Дубилет напомнил, что крайняя Всеукраинская перепись населения проводилась лишь в 2001 году. И предстоящая перепись нужна, чтобы понимать – сколько людей проживает в Украине, в том числе, для более эффективного распределения бюджетных средств, «чтобы качественно управлять страной и планировать инфраструктуру».

В рамках подготовки всеукраинского процесса была проведена тестовая перепись, в ходе которой нужно было выявить основные проблемы. Перепись проводилась традиционным способом – путем поквартирного обхода. «Очевидный вариант, который был перед нами, – это сделать традиционную перепись населения. И, собственно, мы ее провели в тестовом режиме в двух районах Киева и Киевской области.… В результате я не мог поверить своим глазам. 25% людей не открывают двери. И, соответственно, мы не смогли собрать информацию об этих 25%», – сообщил министр.

Он подчеркнул, что при проведении всеукраинской переписи частично такую проблему можно решить с помощью информационной кампании. Но вопрос, когда жители не открывали двери переписчикам, был актуален и в 2001 году. «Я, когда изучал, как проходила перепись населения в 2001 году, то многие из моего окружения рассказали, что их не опрашивали. И мы начали выяснять в чем дело. Оказалось, что очень много людей, которые ходили и стучали в двери, если им не открывали – они обращались в ЖЭК, открывали эту амбарный книгу и просто переписывали оттуда данные. Это в лучшем случае. В худшем – эти данные просто придумывали», – рассказал Дубилет.

«То есть, что мы имеем – традиционная перепись населения дает огромную погрешность. Если бы мы ее вели по стандартному алгоритму, то соответствующие данные получили бы только в 2021 году и стоила бы она (перепись, – ред.) 4 млрд грн… Сейчас XXI век и мы не можем позволить себе делать неточную перепись по старым методикам, в то время как есть новейшие технологии, когда есть возможность перенаправить эти деньги 3-4 млрд грн на более значимые вещи», – подчеркнул он.

В этой связи перед правительством была поставлена задача, как сделать оценку численности населения наиболее быстро и качественно. Были разработаны три новые методики сбора информации*, которые, по словам Дубилета, дали примерно одинаковый результат – данные электронной переписи были собраны по состоянию на 1 декабря 2019 года.

Министр Кабмина подчеркнул, что полученная в ходе проведенной электронной переписи информация – официальна, однако предназначена для внутреннего использования правительством. «Эта информация официальная, однако не та официальная, которая влияет на показатели (макроэкономические прогнозы, – ред.). Мы ее опубликовали на сайте Госстата и будем использовать во время своей работы, в частности, при планировании… Мы это делаем (проводим перепись, – ред.) не для каких-то внешних сил, а для себя», – рассказал Дубилет.

Как сообщалась ранее, Всеукраинская перепись населения запланирована на декабрь 2020 года, гражданам зададут около 10 вопросов относительно их условий жизни. Для переселенцев будет отдельный блок вопросов.

Во время переписи жителей будут опрашивать не по месту их регистрации (прописки), а по фактическому месту проживания на момент мероприятия. Даже в больницах, гостиницах, домах отдыха.

Первоначально бюджет осуществления переписи составляет 5 млрд грн. Но в Кабмине заявили о планах провести электронную перепись населения Украины, такой формат позволит сэкономить 2-3 млрд грн. Однако предложенный подход вызвал резкую критику у социологов. Также правительство провело предварительную электронную перепись населения по состоянию на 1 декабря 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «Украина»