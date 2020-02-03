В «ДНР» не хотят обмена «всех на всех»

Обмен пленными по формуле «всех на всех», предусмотренный Минскими соглашениями, невозможен до полного прекращения боевых действий на востоке Украины. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, сообщает сегодня, 3 февраля, российский «Интерфакс».

«Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта», – заявила Морозова.

Она добавила, что, несмотря на это, обмены удерживаемыми лицами прекратиться не могут, потому что какое-то количество людей и далее находятся в заключении.

Напомним, что ранее Морозова заявляла о том, что представители «ДНР» в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не будут обсуждать новый обмен пленными до полного окончания процедуры процессуальной очистки лиц.

Напомним, что в России уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пока не располагает информацией, подтверждающей наличие новых договоренностей относительно обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.