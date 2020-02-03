Турецкие миротворцы на Донбассе: Мнение эксперта

На фоне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому следует поднять вопрос участия Анкары в возможной миротворческой миссии на Донбассе. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии «Сегодня».

«Сейчас, ввиду активизации переговоров о разведении войск, вопрос миротворцев, которые могли бы войти в "серые зоны", актуализируется. И Украине самое время его снова поднять в переговорах на самых разных уровнях – как с нашими партнерами и союзниками, так и на переговорах в рамках Нормандского формата», – отметил он.

Мусиенко признал, что решение такого вопроса потребует консенсуса на уровне Совета Безопасности ООН.

«Но если говорить в перспективе, то турецкие миротворцы для Украины, безусловно, более подходящий вариант, чем тот, который предлагает Россия, то есть миротворцы из Беларусии Казахстана», – добавил эксперт.

Поскольку Россия не согласится на руководителя из страны НАТО, миротворческую миссию должен возглавить представитель нейтральной страны из Евросоюза. Одна из таких – Швеция.

«Но вот костяк контингента могут составить миротворцы из Турции», – резюмирует Мусиенко.