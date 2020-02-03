Количество переселенцев в Украине не уменьшается: Новые данные

В Украине по состоянию на сегодня, 3 февраля, учтены 1 млн 438 тыс. 571 переселенец из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 27 января в Украине были учтены 1 млн 437 тыс. 406 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 165 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: