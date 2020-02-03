В Украине увеличены выплаты на детей, которые воспитываются в ДДСТ и приемных семьях

В Украине в 2020 году увеличены выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в детдомах семейного типа, приемных семьях и в семьях патронатных воспитателей. Об этом министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила во время визита в Одесскую область, сообщает пресс-служба Минсоцполитики Украины.

Сообщается, что Минсоцполитики является координатором реализации на национальном уровне стратегии деинституализации, которая должна сократить количество детей-сирот в интернатах и направлена на поддержку семьи, создание условий для воспитания детей в семье или среде, максимально приближенной к семейной. Одной из весомых составляющих деятельности в этом направлении является усиление финансовой поддержки интересов семей с детьми.

«Наша цель – каждый ребенок должен воспитываться в семье или в условиях, максимально приближенным к семейным. Уже с 2020 года увеличены выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в детских домах семейного типа, приемных семьях и в семьях патронатных воспитателей, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов. В абсолютных цифрах это увеличение выплат минимум на 1 100 грн в месяц. В случаях в отношении детей с инвалидностью увеличение произошло с 2 до 3,5 прожиточных минимумов, что составляет почти 3 тыс. грн в месяц», – сообщила Соколовская.

Кроме того, в 2020 году правительство увеличило также размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям с 70% до 100% от прожиточного минимума.

«В денежном эквиваленте это дополнительно 630 грн в месяц», – отметила министр.

По словам Юлии Соколовской, также значительное внимание уделяется программам обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа.

«В частности, в прошлом году благодаря совместным усилиям правительства и местной власти мы закупили почти вдвое больше жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Если в 2018 году были приобретены 829 квартир, то в 2019 году нам удалось этот показатель увеличить до 1971 квартиры», – резюмировала министр.