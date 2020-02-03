МН-17: Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение подозреваемым членам «ДНР»

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области и вызвала их для следственных действий. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, сообщает российское агентство ТАСС.

«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», – сказала она.

Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права. «При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным», – подчеркнула адвокат.

Агентство также уточнило, что в июне 2019 года совместная следственная группа заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян, один из которых бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), а также бывший «глава разведки ДНР» Сергей Дубинский («Хмурый») и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко.

Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.