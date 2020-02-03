На Донетчине вблизи КПВВ и вдоль линии разграничения планируют предоставлять админуслуги

В Донецкой области планируют закупить и оборудовать 10 мобильных пунктов предоставления административных услуг благодаря финансовой поддержке правительства Канады. Об этом сегодня, 3 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, 4 из них будут курсировать вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) и обслуживать жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий. А 6 будут работать в отдаленных сельских районах, расположенных вдоль линии разграничения на контролируемой Украиной территории.

«На реализацию этой программы правительство Канады выделяет 5 млн канадских долларов. Первые пункты появятся в области уже в марте. Об этом говорили во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой», – написал Кириленко.

Глава области уточнил, что канадская помощь уже вышла за рамки гуманитарной и направлена ​​в основном на развитие.

Также председатель ДонОВГА и Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине обсудили и общую общественно-политическую ситуацию в области, и наметили совместные действия на будущее.