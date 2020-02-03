В Украине растаможить авто теперь можно онлайн

На Едином государственном информационном веб-портале Государственной таможенной службы Украины «Единое окно для международной торговли» открыли раздел, через который можно самостоятельно задекларировать ввозимый автомобиль. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает «Слово і діло».

«Данный раздел предназначен для самостоятельного декларирования гражданами легковых автомобилей, которые ввозятся или были ввезены ими на таможенную территорию Украины и подлежат выпуску в режим свободного использования», – сообщается на портале.

Через данный раздел можно самостоятельно подать декларацию (предварительную или основную) об импортируемом автомобиле, а также отслеживать ее текущий статус.

Готовая таможенная карта или отказ в растаможке будет направляться в электронном виде.

С подачей предварительной таможенной декларации нужно на счет соответствующей таможни внести денежный залог на сумму таможенных платежей. Уточняется, что декларации обрабатываются в порядке общей очереди, если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, ее могут не принять из-за изменения курса валют. В этом случае декларацию необходимо подавать на следующий день.

Сервис доступен в разделе – «Ввезення легкового автомобіля». Чтобы им воспользоваться, нужно зайти в личный кабинет.

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