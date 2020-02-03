В «ДНР» прогнозируют мороз до -14ºС

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области на текущей неделе прогнозируют мороз до -14ºС.

Как сообщили в «МЧС ДНР», 3-4 февраля пройдут дожди, температура воздуха ночью и днем составит -2ºС…+3ºС.

5-6 февраля ожидаются сложные погодные условия. «Днем 5 февраля: дождь, мокрый снег, туман, видимость 100-500 м, гололед, порывы ветра 15-20 м/с, температура воздуха -1ºС…+4ºС. 6 февраля: мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, понижение температуры воздуха к вечеру до -7ºС…-5ºС, ночью 7 февраля до -14ºС…-12ºС», – сказано в сообщении.

В целом, до конца недели сохранится холодная погода с небольшими осадками в виде снега. На дорогах будет гололедица и снежный накат.

Напомним, что в Донецкой и Луганской областях в ближайшие дни ожидается существенное ухудшение погодных условий и возможны осадки в виде снега и дождя. Также возможна гололедица.