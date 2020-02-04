Кабмин выделил еще 500 миллионов на программы трудоустройства

Кабмин утвердил дополнительные 500 млн грн в бюджете Фонда соцстрахования, которые должны потратить на активные программы трудоустройства украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, уточняется, что проект бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы (далее – Фонд) одобрило проект бюджета Фонда на 2020 год, который является сбалансированным. В 2020 году доходы Фонда составят 15,8 млрд грн, расходы – 15,6 млрд грн.

В этом году на реализацию активных программ содействия занятости предусмотрено 1,2 млрд грн. В прошлом году эти расходы составляли лишь 734 млн грн. «Увеличение расходов на активные программы содействия занятости в 2020 году будет способствовать повышению конкурентоспособности безработных на рынке труда, повышению их возможностей к трудоустройству, а также уменьшению дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. Кроме того, люди получат возможность научиться и получить профессию, которая соответствует сегодняшним потребностям рынка труда в Украине», – отметила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, председатель правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Юлия Свириденко,

В сообщении отмечается, что предусмотренные расходы Фонда увеличат количество лиц, которые воспользуются активными программами содействия занятости, в частности программами:

поддержки безработных в организации собственного дела путем одноразовой выплаты помощи по безработице;

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных в соответствии с потребностями рынка труда;

повышения конкурентоспособности на рынке труда лиц старше 45 лет путем оплаты ваучеров на обучение;

финансовой поддержки работодателей в создании новых рабочих мест путем компенсации единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

профессиональной ориентации.

Напомним, что в Украине с 1 марта 2020 года будет увеличен минимальный размер пособия по безработице.