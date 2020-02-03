На Луганщине расследуется похищение и убийство двух женщин и ребенка «силовиками ЛНР»

На Луганщине ведется расследование в деле о похищении и убийстве двух женщин и маленького ребенка представителями «силовых структур ЛНР», что является нарушением норм международного гуманитарного права. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Вновь созданное управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области по результатам изучения материалов уголовных производств выявило признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством)», – говорится в сообщении.

В частности, следственным отделом Старобельского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области проводится досудебное расследование по факту похищения и умышленного убийства трех граждан Украины представителями «силовых структур ЛНР».

По данным следствия, участники незаконного вооруженного формирования (НВФ) осенью 2014 года похитили двух женщин и маленького ребенка, которые жили в неподконтрольном Украине Антрацитовском районе Луганской области. Вывезли мирных граждан в лесополосу, где казнили, расстреляв из огнестрельного оружия.

«Указанные преступные действия грубо нарушили нормы международного гуманитарного права, выразившиеся в жестоком обращении с гражданами Украины, соединенное с их умышленным убийством, что прямо запрещено ст. 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года», – сказано в сообщении.

Отмечается, что по данному факту следственный отдел Старобельского отдела полиции ГУ НП в Луганской области начал досудебное расследование.