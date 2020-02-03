Житель Донецка хотел попасть из России в Украину по «паспорту» «ДНР»

В Харьковской области пограничники обнаружили гражданина Украины с «паспортом» «ДНР». Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, вчера, 2 февраля, в пункте пропуска «Гоптовка» мужчина 1998 года рождения, который пешком направлялся из РФ в Украину, на контроль предъявил «паспорт» «ДНР».

«Документ фейковой "республики" пограничники сразу изъяли. Выяснилось, что юноша является гражданином Украины (с собой имел украинское свидетельство о рождении), жителем Донецка и учится в одном из вузов в Москве. Государственную границу Украины он пересекал только для того, чтобы сразу вернуться обратно, ведь срок пребывания на территории РФ для жителей оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей ограничен», – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что Постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 года № 815 утвержден механизм въезда лиц и транспортных средств на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезд с таких территорий. «В частности, в п. 6 этого Постановления указано, что выезд из временно оккупированных территорий осуществляется только через контрольные пункты въезда-выезда», – уточняется в сообщении.

На молодого дончанина был составлен административный протокол за «попытку незаконного пересечения границы и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины». Меру наказания ему определит суд.