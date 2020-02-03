Военно-финансовое сотрудничество: Украина и Турция подписали соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместное заявление по результатам восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Документ подтверждает неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и определяет приоритетные задачи во всех сферах развития украинского-турецкой стратегического партнерства (в частности политической, безопасности, военной, торгово-экономической и оборонно-промышленной), реализация которых будет способствовать усилению прагматической составляющей стратегического партнерства между двумя странами.

Как сообщил Владимир Зеленский, по результатам седьмого заседания комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества были определены приоритетные направления в этой перспективной сфере. «Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны за это», – сказал глава Украинского государства.

В присутствии президентов Украины и Турции министры обороны двух стран подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве, а также Протокол между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи.

Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $ 36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Также в присутствии президентов Украины и Турции был подписан ряд межправительственных документов.

В частности, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан подписали Меморандум о взаимопонимании относительно переговоров о Соглашении о зоне свободной торговли.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и заместитель министра внутренних дел Турции Мухтерем Индже подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Документ предусматривает взаимное признание с последующим обменом действительных национальных водительских удостоверений для граждан Украины и Турции, которые постоянно или временно проживают на территории государства другой договорной стороны.

«Приятно отметить и заключенное соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Это создает лучшие условия для наших граждан», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и президенции по управлению в случае катастроф и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Турецкой Республики. Документом предусмотрено усиление сотрудничества в области предотвращения катастроф и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Кроме того, председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов и директор дирекции государственных архивов при президенте Турции Угур Унал подписали Протокол о сотрудничестве. Документ налаживает, усиливает и развивает взаимовыгодное и конструктивный диалог между архивными учреждениями Украины и Турции.