На КПВВ Донетчины пытались 11 раз подкупить пограничников

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшую неделю пограничники зафиксировали 11 попыток предложения взяток на общую сумму почти 4,5 тыс. грн. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Граждане чтобы "договориться" о беспрепятственном пересечении линии разграничения предлагали деньги в национальной и иностранной валютах и ​​карточки пополнения счета мобильных операторов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что более половины из указанных случаев попыток подкупа произошли на КПВВ «Новотроицкое», еще 4 на КПВВ «Майорское» и один на «Марьинке».

В частности, по информации Краматорского пограничного отряда, на КПВВ «Майорское» гражданка Украины хотела за 500 грн «договориться» с пограничниками о беспрепятственном пропуске на неподконтрольную Украине территорию без разрешения физического лица.

«Пограничники на предложения незаконно обогатиться не согласились и о противоправных действиях граждан сообщили в территориальные подразделения Нацполиции», – сказано в сообщении.

В целом, сумма предложенных взяток составила почти 4,5 тыс. грн.