Из-за тендерных махинаций: Экс-руководитель «Лисичанскугля» сбежал от суда в «ЛНР»

Бывший руководитель ОАО «Лисичанскуголь», обвиняемый в злоупотреблении служебным положением, после сообщения о подозрении выехал на неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«По материалам следствия, в марте 2016 года должностное лицо, будучи ответственным за проведение государственных закупок, предоставило незаконные указания руководящему составу обособленных подразделений угледобывающего предприятия по заключению прямых договоров закупки промышленного оборудования по ценам, значительно превышающим рыночные. С целью получения неправомерной выгоды от предприятия-поставщика подозреваемый избежал проведения тендерных процедур и создал условия для единоличного участия в допороговых закупках», – говорится в сообщении.

Уточняется, что причиненный государству ущерб составил около 190 тыс. грн.

Также следствием установлено, что после сообщения о подозрении мужчина выехал на неподконтрольную украинским властям территорию, в связи с чем и был объявлен в розыск.