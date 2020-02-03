Жительницу Донетчины будут судить за участие в «референдуме ДНР»

В Донецкой области будут судить еще одного активного организатора проведения незаконного «референдума» о создании «ДНР». Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года жительница села Кривая Лука (Лиманский р-н) активно участвовала в организации и проведении на территории указанного населенного пункта незаконного «референдума» о создании так называемого «самостоятельного суверенного государства ДНР» в качестве «председателя участковой избирательной комиссии».

Досудебное расследование завершено.

Прокуратурой Донецкой области утвержден и направлен в Краснолиманский городской суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины. То есть посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«За совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой», – уточняется в сообщении.