Коронавирус: ВОЗ зафиксировала в 23 странах мира 151 случай

По состоянию на сегодня, 3 февраля, подтвержден 151 случай заражения и одна смерть от китайского коронавируса в 23 странах мира, помимо Китая. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает « РБК – Украина ».

Всего же, по словам главы ВОЗ, в мире зафиксировано 17 тыс. 288 случаев заражений вирусом 2019-nCoV. Из них 361 был смертельным.

Напомним, что 30 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового коронавируса nCoV2019 чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на сегодня, 3 февраля, стало известно о госпитализации в Украине двух человек с подозрением на новый коронавирус после того, как они обратились за медицинской помощью.