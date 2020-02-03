В ЕСПЧ выросло количество жалоб из-за войны на Донбассе

В течение 2019 года в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило почти 1 300 новых жалоб в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины, в то время как на Россию все чаще жалуются по Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ в эксклюзивном комментарии «Европейской правде».

При этом среди жалоб, зарегистрированных в ЕСПЧ и ожидающих решения, почти 15% содержат обвинения против государства Украина. По данным на 1 января 2020 года в реестре суда суммарно зарегистрировано 59 800 заявлений (на 3 500 больше чем в прошлом году). Примерно 8 850 из них, или 14,8%, поданы против Украины. Лишь два государства Совета Европы имеют больше жалоб против себя – это Турция (9 250) и Россия (15 050 жалоб).

Как сообщили в ЕСПЧ, львиную долю роста обеспечили жалобы от людей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. «Почти 1 300 новых жалоб (против Украины) касаются событий на Донбассе и в Крыму», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что практически весь этот рост составляют жалобы в связи с Донбассом, поскольку по Крыму в суде зарегистрированы лишь единичные жалобы.

«Примечательно, что подавляющее большинство заявителей, оспаривающих события на Донбассе, подают в Страсбург жалобы на Украину – хотя практика суда свидетельствует, что по делам о событиях на неподконтрольных правительству территориях ЕСПЧ обычно признает вину государства, которое через зависимую от него администрацию осуществляет фактический контроль на этой территории. Так, при рассмотрении жалоб на нарушения прав человека в Приднестровье ЕСПЧ обычно отвергает жалобы против Молдовы, зато жалобы против России имеют шанс на удовлетворение», – отмечается в сообщении.

По данным секретариата Суда, сейчас на рассмотрении в Страсбурге находятся «примерно 5 590 жалоб, касающихся Донбасса». В 4 500 из них ответчиком указана Украина, только в 40 жалобах – Россия. Еще около 1 050 жалоб поданы одновременно против Украины и России.

По крымским жалобам распределение противоположное: из примерно 900 жалоб в реестре только 10 подано против Украины, 770 – против России, еще 120 – против обоих государств.

Также уточняется, что поток заявлений против Украины существенно вырос с прошлого года – тогда было зарегистрировано 7 250 заявлений, или 12,9% загруженности суда. Из-за такого существенного роста Украина обогнала Румынию, которая за год уменьшила количество жалоб против нее и переместилась на 4-е место (было 8 500, осталось 7 900).

Столь значительный рост количества жалоб, как против Украины, в прошлом году был только против России (с 11 750 до 15 050) и Турции с (7 100 до 9 250).

Напомним, экс-мэр Славянска (Донецкая обл.) Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины. По решению ЕСПЧ она получила 3,6 тыс. евро компенсации за нарушение права на свободу.

Как сообщалось ранее, жители Донбасса, пострадавшие от вооруженной агрессии России, могут в судебном порядке получить компенсацию материального и морального ущерба. Факт агрессии доказывать уже не нужно, необходимо только предоставить доказательства того, что вы пострадали. По подсчетам юристов на основании практики ЕСПЧ, общая сумма ущерба, причиненного гражданам Украины Россией, превышает 300 млрд долл. США. К тому же, подсчитана общая сумма ущерба, причиненного украинскому государству и бизнесу вооруженной агрессией и оккупацией Крыма и Донбасса, – 1 трлн долл.