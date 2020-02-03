На Донетчине будут судить заместителя Славянского городского головы

На Донетчине дело заместителя Славянского городского головы, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины, направлено в суд. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях завершено досудебное расследование в отношении заместителя Славянского городского головы, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (другое содействие деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины», – говорится в сообщении.

Как установило расследование, в апреле 2014 года мужчина, занимая должность депутата Славянского городского совета и будучи председателем на внеочередной сессии Славянского городского совета, вынес на повестку дня сессии вопрос о внесении изменений в структуру аппарата городского совета и его исполнительных органов и введение дополнительной штатной единицы, а именно – председателя исполнительного комитета, утвердив на эту должность путем дальнейшего голосования Пономарева В. В., который непосредственно участвовал в вооруженном захвате Славянска незаконными вооруженными формированиями (НВФ).

Кроме того, отметили в прокуратуре, чиновник лично проголосовал «за» и подписал решение городского совета о поручении избирательной комиссии организовать, а также провести в Славянске и Славянском районе незаконный «референдум» по самоопределению «ДНР». В дальнейшем на основании этого решения был проведен незаконный опрос граждан, результаты которого переданы представителям НВФ.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Максимальное наказание, которое грозит за инкриминируемые преступления – до 15 лет лишения свободы.