Готовятся списки: Зеленский рассказал о продвижении в обмене пленными

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в настоящее время активно ведется работа по возвращению украинских граждан, которые незаконно удерживаются на неподконтрольных украинской власти территориях и в Российской Федерации, и выразил надежду, что вскоре будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части пленников.

«Возвращение украинских граждан домой – это одно из наших приоритетных глобальных задач», – сказал президент во время общения со СМИ по итогам 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

По словам Владимира Зеленского, работа продолжается в двух направлениях. Первое – в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске по украинским пленникам, содержащимся на временно неподконтрольной территории Донбасса. «Готовится список. Список очень большой. Мы уже его передали. Список будет согласовываться в Минске», – сообщил Владимир Зеленский.

Президент надеется, что в ближайшее время будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части удерживаемых лиц. «Почему первой части? Там действительно очень много людей», – добавил он.

Второе направление – это переговоры с российской стороной об освобождении украинцев, находящихся в аннексированном Крыму или на территории России. «Мы, вся команда, очень трудно над этим работаем, и, действительно, большинство пленных, о которых мы говорим с российской стороной и находящихся на территории РФ, – татары», – сообщил глава государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместное заявление по результатам восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня. Министры обороны двух стран подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол между правительствами Украины и Турции о выделении финансовой помощи. Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $ 36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.