Посылки из Китая в Украину могут задерживаться

В настоящее время из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай, поэтому сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

«Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

В нем также напоминается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения.

«"Укрпочта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано», – говорится в сообщении с уточнением, что все отправления проходят строгую проверку, рентген-уход, заперщенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу.