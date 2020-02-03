В Краматорске менее 400 семей оформили статус детям, пострадавшим от войны: Как получить

В Краматорске лишь 396 человек оформили статус детям, пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов. О том, кто имеет право на получение подобного статуса и как происходит эта процедура, рассказала директор Краматорского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Светлана Чудинова, передает АКМЦ.

Так, Постановление Кабинета министров Украины № 268 от 05.04.17 года «Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов» действует уже 3 года.

«Первые полтора года к нам никто не обращался о необходимости оформления статуса, хотя Постановление было принято еще в апреле 2017 года. Но когда в соцсетях начали появляться посты о возможности его получения, постепенно пострадавшие начали обращаться», – отметила Чудинова.

По ее словам, сейчас чаще всего за оформлением такого статуса обращаются переселенцы. Но получить его могут и дети, которые находились в населенном пункте, где осуществлялась антитеррористическая операция (АТО) и меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

«Обратиться к нам могут не только дети, но и совершеннолетние лица. Но важно, чтобы им на момент проведения АТО было меньше 18 лет», – уточнила Чудинова.

В настоящее время в Краматорске 396 семей оформили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Еще около 100 человек собрали полный пакет документов, но так и не дошли до комиссии в исполкоме.

Сейчас статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, не дает никаких преимуществ или каких-либо льгот.

«Когда к нам обращаются за оформлением статуса мы обычно спрашиваем: "для чего?" Люди говорят, что, например, ради образования – возможно, статус будет давать какие-то льготы при поступлении в вуз, как-то будет влиять на получение места в общежитии или на размер стипендии. Но это только предположения, ведь пока никаких льгот нет», – сказала Светлана Чудинова.

Однако, большинство семей, которые действительно ощутили последствия вооруженного конфликта, не спешат с оформлением статуса. Они опасаются возможных осложнений в дальнейшем.

«Я вам скажу, почему. Потому что в Постановлении есть разделение на 5 пунктов: от первого, то есть физического насилия, ранения, до пятого – это психологическая травма, травма войны. В соцсетях обсуждают: а вдруг при получении водительского удостоверения обратят внимание, что была психологическая травма и либо не дадут удостоверение, или лишний раз направят к психиатру или психологу. То есть, у людей возникают сомнения. Если бы четко в Постановлении были прописаны какие-то льготы, тогда они бы не задавались этими вопросами. Однако, пока прописан только порядок получения статуса, а что он дает – не указано», – отметила директор центра.

Она уточнила, что статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов предоставляется пожизненно и заносится в единый государственный реестр. Так что отказаться от него невозможно.

Для того, чтобы получить соответствующий статус, согласно «Порядку предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов», утвержденным Постановлением № 268, следует подготовить копии перечисленных ниже документов.

Инфографика: АКМЦ

Эти документы следует отнести в Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, который находится в Краматорске по адресу Дворцовая, 27. Там же следует написать заявление о желании получить соответствующий статус.

После этого составляется Акт первоначальной оценки потребности семьи, лица в социальных услугах – специалисты по социальной работе «выходят в семью», сначала согласовав время посещения. То есть выясняют, есть ли социально-бытовые проблемы, и нуждается ли семья в социальной помощи.

Также родителям рекомендуют обратиться к психологу учебного заведения, где учится ребенок – это позволит понять, нужна ли сейчас психологическая помощь. И дают заполнить анкету. В ней ни одного вопроса о войне, это более опросник относительно социально-бытовых условий.

По словам Светланы Чудиновой, психологическое насилие не требует доказательства, специалисту Центра описывают ситуацию и фиксируют признаки психологической травмы со слов родителей.

Когда будет готово заключение Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, следует добавить в него все те же копии документов и отнести их в Службу по делам детей.

В течение месяца мать или отца ребенка пригласят в исполком на комиссию по защите прав детей. После чего семья получит решение исполкома об установлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Вся процедура может занять до 2 месяцев.

«Я считаю, что статус стоит оформить. Потому что речь идет не о бесплатном питании, или бесплатный проезд. Если человек в детстве видела войну, то могут быть определенные психологические последствия. Должны быть программы психологической реабилитации. А если люди боятся, что в дальнейшем могут быть дополнительные проверки, так и сейчас: если человек хочет быть военным, то ее проверяют», – считает советник по вопросам социальной сплоченности в Донецкой области Александр Ворошков.