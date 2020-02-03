В Мариуполе учителя английского могут получить более $1000 на реализацию проекта

В Мариуполе 20 учителей английского прошли серию обучающих тренингов. В рамках проекта «IMPULSE» занятия проходили около 5 месяцев. Теперь участники могут разработать собственный метод обучения и получить на его внедрение грантовую помощь на сумму свыше $1000. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Основная цель проекта – это внедрение современных подходов к обучению, обмен профессиональным опытом и поддержка инициатив мариупольских педагогов. Конкурс на лучшие методы обучения позволит сделать уроки английского языка интересными и полезными для детей», – говорится в сообщении.

По словам организаторов проекта, инициативы могут быть самые разные – от разработки программы по развитию критического мышления до концепции инклюзивного образования. Также, приветствуется развитие направлений интерактивного и разговорного обучения.

В финале выберут три мини-инициативы, авторы которых получат грантовую поддержку на сумму свыше $1 тыс.

В горсовете напомнили, что проект разработан Фондом развития Мариуполя в партнерстве с Мариупольским городским советом. Инициатива поддержана программой Регионального офиса английского языка (RELO) Посольства США в Украине.