Жителю прифронтового района Луганщины пришлось обратиться к волонтерам, чтобы оформить группу инвалидности

Волонтеры помогли маломобильному жителю села Нижнетеплое (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) оформить группу инвалидности. Об этом сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска».

Так, Сергей Иванович, 1963 года рождения, ранее пытался самостоятельно оформить группу инвалидности. «Однако столкнулся со множеством бюрократических трудностей и отказом работников местной больницы принять участие в лечении и оформлении группы инвалидности для мужчины», – говорится в сообщении.

Сотрудники гуманитарного центра оказали Сергею Ивановичу помощь в сборе необходимого пакета документов для оформления статуса инвалидности, помогли с получением направления на прохождение обследования, несколько раз оказывали транспортную поддержку в Северодонецк для прохождения обследований, необходимого лечения, прохождения врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

На днях волонтеры сопроводили Сергея Ивановича в Северодонецк для прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭК), где мужчине присвоили статус инвалидности. Справку МСЭК Сергею Ивановичу пришлют почтой, и он сможет начать получать положенные ему пенсионные выплаты по инвалидности.