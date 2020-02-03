Ан-178 и транпортировка газа: О чем договорились Украина и Турция

Украина и Турция договорились ускорить работу над текстом Соглашения о свободной торговле и активизировать сотрудничество в транспортной сфере, энергоснабжении и авиационной отрасли. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

«Мы немало говорили о совместном настоящем и будущем в торгово-экономической и инвестиционной сферах. У нас действительно очень амбициозная цель – повысить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов. Мы договорились дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом Соглашения о свободной торговле. Соответствующий сигнал получат и делегации Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», – сказал Зеленский по итогам 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой в ​​Киеве, состоявшемся под председательством президентов двух государств.

Зеленский также отметил, что сегодня были найдены пути активизации сотрудничества в транспортной сфере. «Это касается, в частности, интермодальных и паромных перевозок. Считаю, что Украина и Турция должны играть ключевую роль в транспортных потоках, которые соединят Восточную и Северную Европу с Ближним Востоком и Центральной Азией», – отметил он.

Важными для Украины также является вопрос диверсификации источников энергоснабжения, отметил президент. «Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP через соответствующие коннекторы в Украину», – отметил глава государства.

Среди прочего, по его словам, была достигнута договоренность придать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности по строительству и поставке самолетов Ан-178.

Особое внимание во время переговоров было уделено усилению безопасности в Черноморском регионе. «Наши государства будут взаимодействовать в сфере поисково-спасательных работ в Черном море. Для этого профильные министерства готовят соответствующее межправительственное соглашение», – сообщил глава Украинского государства.

По словам Владимира Зеленского, украинская и турецкая стороны констатируют рост взаимных туристических потоков и культурно-гуманитарных обменов, а также развитие сотрудничества в образовательной сфере. «Убежден, что введение безвизовых, а впоследствии и путешествий по ID-картам положительно повлияли на этот рост», – отметил президент.