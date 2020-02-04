Двое детей из Донбасса стали победителями Международного конкурса талантов (Фото)

Юные таланты из Мариуполя (Донецкая обл.) и Лисичанска (Луганская обл.) стали лучшими на Международном фестивале-конкурсе «Талантливые дети Украины»*. Об этом сообщают пресс-службы Мариупольского и Лисичанского горсоветов.

Масштабное мероприятие прошло в Киеве, на территории национального заповедника «Киево-Печерская Лавра», в музее книги и книгопечатания Украины. Гостями и членами жюри фестиваля выступили ведущие специалисты, профессоры и авторитетные специалисты в области музыки, хореографии, шоу-бизнеса, продюсеры, выдающиеся деятели культуры и искусства Украины, представители прессы и телевидения, общественные деятели.

Лучшими в старшей возрастной категории признаны работы ученицы отделения изобразительного искусства Мариупольской школы искусств Софии Есаковой.

София Есакова / Фото: Мариупольский горсовет

«София представила несколько своих живописных работ и получила гран-при фестиваля. Девушка смогла обойти более 100 участников», – говорится в сообщении.

В номинации «Инструментальный жанр» I место занял ученик фортепианного отдела Лисичанской Детской школы искусств № 1 Владислав Мазин.

Владислав Мазин / Фото: Лисичанский горсовет

* Международный фестиваль-конкурс «Талантливые дети Украины» проводится с целью раскрытия таланта, индивидуальности и творческого потенциала детей и молодежи Украины, открытия ярких личностей.