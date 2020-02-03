Жители Мариуполя могут самостоятельно выбрать семейного врача (Инфографика)

В Мариуполе жители, которые еще не успели подписать декларацию с семейным врачом, могут самостоятельно выбрать доктора. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отметили в горсовете, каждому кто намерен избрать своего врача следует сделать 5 простых шагов:

выбрать врача через портал mariupol.medkontrol.pro;

обратиться в регистратуру медицинского учреждения и предоставить необходимые документы (паспорт или свидетельство о рождении ребенка);

подтвердить данные через сканирование вашего документа или смс;

подписать декларацию с выбранным врачом;

обращаться при необходимости на консультацию.

Инфографика: Мариупольский горсовет

Информацию о семейных врачах, терапевтах и педиатрах можно узнать по ссылке.