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Жители Мариуполя могут самостоятельно выбрать семейного врача (Инфографика)

03.02.20 21:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе жители, которые еще не успели подписать декларацию с семейным врачом, могут самостоятельно выбрать доктора. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отметили в горсовете, каждому кто намерен избрать своего врача следует сделать 5 простых шагов:

  • выбрать врача через портал mariupol.medkontrol.pro;
  • обратиться в регистратуру медицинского учреждения и предоставить необходимые документы (паспорт или свидетельство о рождении ребенка);
  • подтвердить данные через сканирование вашего документа или смс;
  • подписать декларацию с выбранным врачом;
  • обращаться при необходимости на консультацию.
Инфографика: Мариупольский горсовет

Информацию о семейных врачах, терапевтах и педиатрах можно узнать по ссылке.

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