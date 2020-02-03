С подозрением на коронавирус в Украине госпитализировали ребенка

В Житомире еще на прошлой неделе с подозрением на коронавирусную инфекцию был госпитализирован ребенок, который ранее отдыхал в Китае. Об этом говорится в сообщении Житомирского лабораторного центра.

«На прошлой неделе специалистами областного лабораторного центра совместно с медицинскими работниками лечебно-профилактических учреждений города Житомира было проведено расследование случае подозрения на коронавирусную инфекцию у ребенка, который вернулся с отдыха в Китае», – говорится в сообщении.

Ребенок находился на стационарном лечении в инфекционном отделении детской больницы им. В. Й. Башека.

Исключения или подтверждения диагноза «коронавирусная инфекция» осуществлялось в соответствии с утвержденным алгоритмом путем проведения вирусологических исследований материала от больного ребенка на другие вирусные инфекции. Всего вирусологической лабораторией областного лабораторного центра с этой целью было проведено бесплатно для ребенка 15 исследований и потрачено около 6 тыс. грн. По результатам этих исследований выделен «аденовирус». В очаге своевременно и в полном объеме проведены противоэпидемические мероприятия.

Учитывая данные вирусологических исследований, клинические данные, данные наблюдения за контактными, диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвержден.

По состоянию на сегодня, 3 февраля, стало известно о госпитализации в Украине двух человек с подозрением на новый коронавирус после того, как они обратились за медицинской помощью.