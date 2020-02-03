На Донетчине возросло производство зерна, овощей и яиц, но мяса и молока получено меньше

На Донетчине объем производимой сельхозпродукции в 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличился, по предварительным данным, на 17,3%, в том числе, предприятия получили продукции больше, чем в 2018 году, на 26,3%, хозяйства населения – на 5,9%*. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

«За счет более благоприятных по сравнению с 2018 годом погодных условий и низкой базы сравнения объем растениеводческой продукции региона в 2019 году вырос на 26,1%», – сказано в сообщении.

Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий увеличился по сравнению с 2018 годом на 46,3% и составил 2 млн т (в весе после доработки), или 2,6% общего объема по Украине, который в 2019 году достиг рекордной отметки – 75,1 млн т.

Как сообщили в ведомстве, урожайность зерновых и зернобобовых культур составила в Донецкой области в 2019 году 33,9 ц с 1 га убранной площади против 23,6 ц в предыдущем году и 49,1 ц в среднем по Украине.

Пшеницы было получено больше на 48,9% по сравнению с 2018 годом. Увеличился, также валовой сбор ячменя – на 59,5%, кукурузы на зерно – на 21,7%. Подсолнечника в 2019 году по сравнению с предыдущим годом собрали на 29,1% больше.

Картофеля в 2019 году собрано 358 тыс т, что по сравнению с 2018 годом больше на 4,2%. Валовой сбор овощных культур увеличился на 14,6% и составил 270,3 тыс. т. Плодовых и ягодных культур в 2019 году собрано 85,3 тыс. т, что на 19,4% меньше, чем в 2018 году.

Валовой сбор овощных культур увеличился на 14,6% и составил 270,3 тыс т. Однако, плодовых и ягодных культур в 2019 году собрано 85,3 тыс т, что на 19,4% меньше, чем в 2018 году.

Также отмечается, что предприятия в 2019 году обеспечили 72,5% областного валового сбора зерна и 81,4% подсолнечника. В то же время, 91,3% валового сбора плодовых и ягодных культур, 95,4% овощных культур, 99,4% картофеля приходилось на хозяйства населения.

По данным ведомства, 3 года подряд в регионе обеспечена положительная динамика в животноводстве. Однако, прирост производства животноводческой продукции – минимальный. В 2019 году по сравнению с предыдущим годом он составил 1% и достигнут за счет птицеводства.

«Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий на 1 января 2020 года составило 6,1 млн голов, что на 18,6% больше, чем было на 1 января 2019 года. В 2019 году получено 889,8 млн шт яиц, что на 27,8% больше, чем в 2018 году», – уточняется в сообщении.

Производство мяса (реализация на убой сельскохозяйственных животных в живом весе) в 2019 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 1,1%, и составило 119,2 тыс. т.

Также, надои молока в области года по сравнению с 2018 годом уменьшились на 7%.

Согласно статистическим данным, поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2019 года сократилось по сравнению с 1 января 2018 года на 5,5%, в том числе, количество коров уменьшилось на 1,3% и составило 31,4 тыс. голов. «Количество свиней уменьшилось в течение года на 0,7% и на 1 января 2020 года составило 451,4 тыс. голов», – сказано в сообщении.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.