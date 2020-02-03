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Тактика Путина в Украине направлена на раскол общества, – заместитель секретаря СНБО

03.02.20 21:39

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос считает, что РФ хочет установить контроль над Украиной. Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «Фактам».

Отвечая на вопрос о том, готова ли Украина к возможной активизации боевых действий на Донбассе весной-летом этого года и к тому, что Россия, сосредоточившая на границе огромное количество войск, хочет установить контроль над нашей страной и соседней Беларусью, генерал сказал: «Вопрос не только в нашей готовности, но и в готовности россиян».

По его мнению, на данном этапе основной задачей России является дестабилизация ситуации внутри Украины. Причем, разными способами. «В том числе, дискредитируя и правительство, и парламент, и непосредственно президента, мол, они не могут навести порядок в стране и удержать его на должном уровне», – отметил он.

По его словам, «цель Кремля – чтобы, дискутируя по определенным вопросам, украинцы если не ненавидели друг друга, то хотя бы отчаянно спорили. Чем больше расслоено общество, тем сложнее им управлять».

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